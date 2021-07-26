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Радниця ректора столичного вишу торгувала дипломами – СБУ

Понеділок, 26 липня 2021, 19:43

СБУ заблокувала корупційну схему в одному із приватних закладів вищої освіти, в якому радниця ректора за хабарі продавала дипломи без навчання та іспитів.

Джерело: СБУ

Деталі: Правоохоронці затримали жінку в Києві на одержанні частини хабаря. СБУ задокументувала декілька фактів передачі грошей.

Вона налагодила механізм одержання грошей від студентів – за хабарі вона обіцяла раніше відрахованим сприяння у поновленні у виші та одержанні дипломів.

Вартість "послуг" стартувала від $1,5 тис.

Їй повідомили про підозру за статтею "Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми", вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

 

Українська правда
Теми: Київвузидипломхабар


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