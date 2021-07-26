Радниця ректора столичного вишу торгувала дипломами – СБУ
Понеділок, 26 липня 2021, 19:43
СБУ заблокувала корупційну схему в одному із приватних закладів вищої освіти, в якому радниця ректора за хабарі продавала дипломи без навчання та іспитів.
Джерело: СБУ
Деталі: Правоохоронці затримали жінку в Києві на одержанні частини хабаря. СБУ задокументувала декілька фактів передачі грошей.
Вона налагодила механізм одержання грошей від студентів – за хабарі вона обіцяла раніше відрахованим сприяння у поновленні у виші та одержанні дипломів.
Вартість "послуг" стартувала від $1,5 тис.
Їй повідомили про підозру за статтею "Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми", вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Українська правда