Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Высланные российские дипломаты покинули посольство в Лондоне

Вторник, 20 марта 2018, 13:36

Высланные Британией российские дипломаты во вторник покинули помещение посольства в Лондоне.

Как сообщает российское агентство "РИА Новости", колонна из более чем десятка машин и микроавтобусов отправилась в аэропорт.

Всего Лондон высылает 23 сотрудника посольства из-за причастности России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Вместе с членами семей, Соединенное Королевство покинут около восьмидесяти человек.

Британские дипломаты, которых Москва высылает из России в ответ на действия Лондона, вернутся на родину в ближайшие дни.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияВеликобританиядипломскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Российская компания объявила о строительства второго завода по производству БПЛА
Россия продолжает угрожать своей "реакцией" на вступление Украины в НАТО
Все больше стран репатриируют золото после санкций против России – исследование
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: