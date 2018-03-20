Высланные российские дипломаты покинули посольство в Лондоне

Высланные Британией российские дипломаты во вторник покинули помещение посольства в Лондоне.

Как сообщает российское агентство "РИА Новости", колонна из более чем десятка машин и микроавтобусов отправилась в аэропорт.

Всего Лондон высылает 23 сотрудника посольства из-за причастности России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Вместе с членами семей, Соединенное Королевство покинут около восьмидесяти человек.

Британские дипломаты, которых Москва высылает из России в ответ на действия Лондона, вернутся на родину в ближайшие дни.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Европейская правда