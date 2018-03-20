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Рада просить створити єдину базу доказів проти РФ і новий орган

Вівторок, 20 березня 2018, 15:41

Верховна Рада ухвалила постанову про заходи щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за агресію проти України.

За відповідну постанову 5463 проголосували 229 нардепів.  

Постановою Рада рекомендує президенту "створити міжвідомчий орган, відповідальний за підготовку консолідованої претензії України як держави, що зазнала агресії, до Російській Федерації як держави-агресора".

Цією постановою Рада також просить Кабмін розробити методику визначення шкоди та обсягу збитків, завданих Україні збройною агресією Росії, а також внести у Раду законопроект про реєстр фізичних та юридичних осіб, які постраждали від збройної агресії Росії.

Рада також просить Генпрокуратуру, СБУ та Міноборони створити єдину базу даних доказів вчинення акту агресії Росією проти України, "скоєння воєнних та злочинів проти людяності, які призвели до особливо тяжких наслідків".

Українська правда
Теми: РосіяВерховна Радавійна
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