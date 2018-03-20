Рада просить створити єдину базу доказів проти РФ і новий орган

863 перегляди
Вівторок, 20 березня 2018, 16:41

Верховна Рада ухвалила постанову про заходи щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за агресію проти України.

За відповідну постанову 5463 проголосували 229 нардепів.  

Постановою Рада рекомендує президенту "створити міжвідомчий орган, відповідальний за підготовку консолідованої претензії України як держави, що зазнала агресії, до Російській Федерації як держави-агресора".

Цією постановою Рада також просить Кабмін розробити методику визначення шкоди та обсягу збитків, завданих Україні збройною агресією Росії, а також внести у Раду законопроект про реєстр фізичних та юридичних осіб, які постраждали від збройної агресії Росії.

Рада також просить Генпрокуратуру, СБУ та Міноборони створити єдину базу даних доказів вчинення акту агресії Росією проти України, "скоєння воєнних та злочинів проти людяності, які призвели до особливо тяжких наслідків".

Українська правда
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: Росія Верховна Рада війна
powered by lun.ua
По темі
Деокупація економіки: чому російський бізнес слід вигнати з України 20 березня 2018, 15:00
Вислані російські дипломати залишили посольство в Лондоні 20 березня 2018, 14:36
Комітет готує свою постанову про невизнання виборів президента РФ 20 березня 2018, 14:02
Усі новини
Головні новини
Нардепи здаватимуть зброю на вході до Ради – закон
Слідство розглядає 5 версій смерті Волошина
Савченко каже, що її розмови про теракти були хитрим ходом
Катар готовий надати Україні скраплений газ – Порошенко
Усі новини
місто

Що буде з Контрактовою: велодоріжка, пандус, сакура та громадські вбиральні

мандри

Як подорожувати економно й по кишені: поради тревел-блогерів