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Рада просит создать единую базу доказательств против РФ и новый орган

Вторник, 20 марта 2018, 15:41

Верховная Рада приняла постановление о мерах по реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за агрессию против Украины.

За соответствующее постановление 5463 проголосовали 229 нардепов.

Постановлением Рада рекомендует президенту "создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины как государства, подвергшейся агрессии, к Российской Федерации как государства-агрессора".

Этим постановлением Рада также просит Кабмин разработать методику определения ущерба и объема убытков, причиненных Украине вооруженной агрессией России, а также внести в Раду законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии России.

Рада также просит Генпрокуратуру, СБУ и Минобороны создать единую базу данных доказательств совершения акта агрессии Россией против Украины, "совершение военных и преступлений против человечности, которые привели к особо тяжким последствиям"

Темы: РосcияВерховная Радавойна
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