В Раді вже поставили сейфи для зброї нардепів

У приміщенні Верховної Ради встановили сейфи для зберігання зброї відвідувачів.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Їх встановили на першому поверсі біля входу, через який зазвичай заходять нардепи.

фото: Роман Романюк

фото: Роман Романюк

Сейфи встановили ще до того як Верховна Рада ухвалила закон про порядок доступу до парламенту, який узаконює проходження народними депутатами через раму металошукачів.

Законопроект передбачає, що якщо народний депутат володіє зареєстрованою зброєю, він повинен буде залишати її в спеціальних сейфах.