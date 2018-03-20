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Нардепи здаватимуть зброю на вході до Ради – закон

Вівторок, 20 березня 2018, 15:58
Нардепи здаватимуть зброю на вході до Ради – закон

Верховна Рада ухвалила закон про порядок доступу до парламенту, який узаконює проходження народними депутатами через раму металошукачів.  

За законопроект №8155 проголосували 263 народні депутати.

Відповідним документом вносяться зміни до закону про держохорону органів державної влади та посадових осіб.

Вноситься правка, що "до будинків, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, а також де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які, відповідно до цього закону, здійснюють державну охорону відповідного будинку".

Також не допускатимуться "особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами".

Якщо народний депутат володіє зареєстрованою зброєю, він повинен буде залишати її в спеціальних сейфах, які будуть розміщені біля входів до зали парламенту.

Водночас згадування про "отруйні та сильнодіючі речовини" виключили з тексту документу.

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони народний депутат від БПП Іван Вінник наголосив, що при цьому народні депутати залишаються недоторканними: ніхто обшукувати і оглядати їх не буде.

Як відомо, 15 березня із народним депутатом Надією Савченко стався інцидент у сесійній залі Верховної Ради – за даними джерел, у неї знайшли три гранати і пістолет, і колеги вивели депутатку з приміщення.

Сама Савченко на запитання журналістів про зброю відповіла ухильно.

Співробітники державної охорони пояснили, що не знають, чи мала народний Савченко при собі зброю, оскільки згідно законодавства не мають права оглядати речі нардепів.

Після цього нардепи висловили ініціативу щодо "роззброєння" народних обранців при відвідуванні Верховної Ради.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радазброя
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