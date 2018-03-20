В Раде уже поставили сейфы для оружия нардепов

В помещении Верховной Рады установили сейфы для хранения оружия посетителей.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Их установили на первом этаже у входа, через который обычно заходят нардепы.

фото: Роман романюк

фото: Роман романюк

Сейфы установили еще до того как Верховная Рада приняла закон о порядке доступа в парламент, который узаконивает прохождения народными депутатами через рамку металлоискателей.

Законопроект предусматривает, что если народный депутат владеет зарегистрированным оружием, он должен будет оставлять ее в специальных сейфах.