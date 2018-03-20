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Бойовики обстріляли Піски, є поранений

Вівторок, 20 березня 2018, 17:44

Від початку доби бойовики один раз обстріляли опорні пункти військовослужбовців, один захисник поранений.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 20 березня 2018 року.

"На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Піски", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку у повній мірі дотримувалися режиму повного припинення вогню.

У штабі АТО зазначили, що пораненого військового доставили до лікувального закладу та надали необхідну медичну допомогу.

Українська правда
Теми: АТОДонбасвійнаРосіяОРДЛО
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