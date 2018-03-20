Бойовики обстріляли Піски, є поранений
Вівторок, 20 березня 2018, 17:44
Від початку доби бойовики один раз обстріляли опорні пункти військовослужбовців, один захисник поранений.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 20 березня 2018 року.
"На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Піски", - йдеться у повідомленні.
Водночас на Луганському напрямку у повній мірі дотримувалися режиму повного припинення вогню.
У штабі АТО зазначили, що пораненого військового доставили до лікувального закладу та надали необхідну медичну допомогу.
Українська правда