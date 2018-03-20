Боевики обстреляли Пески, есть раненый

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Вторник, 20 марта 2018, 18:44

С начала суток боевики один раз обстреляли опорные пункты военнослужащих, один защитник ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 20 марта 2018 года.

"На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески", - говорится в сообщении.

В то же время на Луганском направлении в полной мере соблюдали режим полного прекращения огня.

В штабе АТО отметили, что раненого военного доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

Украинская правда
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Темы: АТО Донбасс война Росcия ОРДЛО
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