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Боевики обстреляли Пески, есть раненый

Вторник, 20 марта 2018, 17:44

С начала суток боевики один раз обстреляли опорные пункты военнослужащих, один защитник ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 20 марта 2018 года.

"На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески", - говорится в сообщении.

В то же время на Луганском направлении в полной мере соблюдали режим полного прекращения огня.

В штабе АТО отметили, что раненого военного доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

Украинская правда
Темы: АТОДонбассвойнаРосcияОРДЛО
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