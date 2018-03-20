Погрози щодо журналістів в Україні повинні розслідувати – ОБСЄ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що погрози щодо журналістів в Україні повинні розслідуватися.

Про це він сказав на зустрічі з Національною спілкою журналістів України та представниками ЗМІ в Києві, передає "Радіо Свобода".

"Журналісти отримують велику кількість погроз. І ці погрози мають розслідуватися, і ті, хто погрожує, мають бути покарані", - наголосив Дезір.

Він додав, що журналісти не мають страждати через конфлікт між країнами та наголосив на звільненні українського журналіста Романа Сущенка.

"Ми завжди наголошуємо, що журналісти не є частиною конфлікту між країнами… ми кажемо, що навіть, якщо є конфлікт, все одно має відбуватися обмін інформацією, підтримуватися діяльність журналістів, саме тому ми просили про звільнення Сущенка", – сказав представник ОБСЄ.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

В України є більше 20 упійманих на Донбасі росіян, яких вона готова обміняти на політв'язнів, незаконно утримуваних в РФ.