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Угрозы в отношении журналистов в Украине должны расследовать - ОБСЕ

Вторник, 20 марта 2018, 22:07

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что угрозы в отношении журналистов в Украине должны расследоваться.

Об этом он сказал на встрече с Национальным союзом журналистов Украины и представителями СМИ в Киеве, передает "Радио Свобода".

"Журналисты получают большое количество угроз. И эти угрозы должны расследоваться, и те, кто угрожает, должны быть наказаны", - подчеркнул Дезир.

Он добавил, что журналисты не должны страдать из-за конфликта между странами и отметил на освобождении украинского журналиста Романа Сущенко.

"Мы всегда подчеркиваем, что журналисты не являются частью конфликта между странами ... мы говорим, что даже если есть конфликт все равно должен происходить обмен информацией, поддерживаться деятельность журналистов, поэтому мы просили об освобождении Сущенко", - сказал представитель ОБСЕ.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

В Украине есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.

Темы: ОБСЕСМИУкраина
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