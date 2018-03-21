Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп США: Будівельники "Північного потоку-2" можуть потрапити під санкції

Середа, 21 березня 2018, 03:58

Іноземні компанії, які беруть участь в проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2" можуть потрапити під санкції.

Про це заявила представник Держдепартаменту США Гезер Науерт.

"В цілому, як ви знаєте, ми взагалі не схильні коментувати дії щодо санкцій, але ми ясно дали знати, що фірми, що працюють в секторі експорту російської енергії, можуть, якщо вони задіяні в такому бізнесі, потрапити під санкції в рамках CAATSA", - заявила вона, відповідаючи на питання, чи повинні вводитися санкції щодо компаній, що беруть участь в проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2" або "Турецький потік-2".

"Ми в Держдепартаменті витратили багато часу, розмовляючи з нашими партнерами і союзниками в інших країнах, щоб пояснити їм наслідки CAATSA і як людина або компанія можуть потрапити під санкції", - зазначила вона.

Науерт заявила, що США виступають проти проекту "Північний потік-2".

"Ми вважаємо, що він підриває енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він надасть Росії ще один засіб для чинення тиску на європейські країни, особливо на такі, як Україна", - підкреслила Науерт, нагадавши, як Росія в минулому припиняла поставки газу посеред зими.

Як повідомлялось, група з 39 американських сенаторів закликала адміністрацію Дональда Трампа використовувати "усі наявні у її розпорядженні засоби", щоб запобігти будівництву газопроводу "Північний потік-2".

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіягазСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
санкції
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: