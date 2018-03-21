Держдеп США: Будівельники "Північного потоку-2" можуть потрапити під санкції

Іноземні компанії, які беруть участь в проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2" можуть потрапити під санкції.

Про це заявила представник Держдепартаменту США Гезер Науерт.

"В цілому, як ви знаєте, ми взагалі не схильні коментувати дії щодо санкцій, але ми ясно дали знати, що фірми, що працюють в секторі експорту російської енергії, можуть, якщо вони задіяні в такому бізнесі, потрапити під санкції в рамках CAATSA", - заявила вона, відповідаючи на питання, чи повинні вводитися санкції щодо компаній, що беруть участь в проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2" або "Турецький потік-2".

"Ми в Держдепартаменті витратили багато часу, розмовляючи з нашими партнерами і союзниками в інших країнах, щоб пояснити їм наслідки CAATSA і як людина або компанія можуть потрапити під санкції", - зазначила вона.

Науерт заявила, що США виступають проти проекту "Північний потік-2".

"Ми вважаємо, що він підриває енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він надасть Росії ще один засіб для чинення тиску на європейські країни, особливо на такі, як Україна", - підкреслила Науерт, нагадавши, як Росія в минулому припиняла поставки газу посеред зими.

Як повідомлялось, група з 39 американських сенаторів закликала адміністрацію Дональда Трампа використовувати "усі наявні у її розпорядженні засоби", щоб запобігти будівництву газопроводу "Північний потік-2".