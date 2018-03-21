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Госдеп США: Строители "Северного потока-2" могут попасть под санкции

Среда, 21 марта 2018, 03:58

Иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" могут попасть под санкции.

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"В целом, как вы знаете, мы вообще не склонны комментировать действия по санкциям, но мы ясно дали знать, что фирмы, работающие в секторе экспорта российской энергии, могут, если они задействованы в такого рода бизнесе, подвергнуться санкциям в рамках CAATSA", - заявила она, отвечая на вопрос, должны ли вводиться санкции в отношении компаний участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" или "Турецкий поток-2".

"Мы в Госдепартаменте потратили много времени, говоря с нашими партнерами и союзниками в других странах, чтобы объяснить им последствия CAATSA и как человек или компания могут попасть под санкции", - отметила она.

Нойерт заявила, что  США выступают против проекта "Северный поток-2".

"Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", - подчеркнула Нойерт, напомнив, как Россия в прошлом прекращала поставки газа посреди зимы.

Как сообщалось, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства", чтобы предотвратить строительство газопровода "Северный поток-2".

Темы: санкцииРосcиягазСША
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