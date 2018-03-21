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Держдеп: Трамп привітав Путіна, тому що цього вимагає протокол

Середа, 21 березня 2018, 05:35

Президент США Дональд Трамп привітав президента РФ Володимира Путіна з перемогою на виборах, тому що між урядами країн існують відносини.

Про це заявила представник Держдепартаменту США Гезер Науерт.

"Я б сказала, що це називається протоколом ... Ми бачили це від Макрона; ми бачили це від інших світових лідерів, які зробили те ж саме з Володимиром Путіним. Люди дзвонять США, коли ми беремо участь у виборах і виграємо вибори. Тому я б сказала, що це стандарт", - відповіла вона на запитання, чи поділяє Держдеп позицію Трампа, який привітав Путіна.

"Незалежно від того, друзі, подобається це нам чи ні, у нас є відносини з урядом Росії. Це всього лише частина світу. Це просто реальність", - додала вона.

Науерт, пояснила, що це не означає, що США з РФ згодні в усьому, але "реальність така, що ми є двома ядерними державами, двома наддержавами в цьому світі, і ми досі маємо бути здатні зняти трубку і вести діалог і обговорення один з другом".

Вона зазначила, що США не сумніваються у висновках міжнародних спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ про те, що вибори в РФ пройшли з порушеннями фундаментальних свобод і в умовах відсутності конкуренції.

Раніше в Кремлі повідомили, що Трамп в телефонній розмові привітав Путіна з перемогою на виборах президента РФ.

Російська сторона зазначила, що Трамп і Путін обговорювали ситуацію в Україні та Сирії і "з обох боків наголошено на необхідності досягнення якнайшвидших зрушень в їх врегулюванні". Також, згідно з повідомленням, президенти наголосили на важливості скоординованих зусиль з обмеження гонки озброєнь.

У свою чергу, в повідомленні на сайті Білого дому сказано, що "президент Трамп привітав президента Путіна з переобранням 18 березня і підкреслив важливість денуклеаризації Корейського півострова".

Обидва лідери, як зазначається, підтвердили необхідність для США і Росії продовжувати спільні зусилля для стратегічної стабільності.

Сенатор Джон Маккейн розкритикував президента США Дональда Трампа, заявивши, що "американський президент не очолює Вільний світ, вітаючи диктаторів з перемогою на симульованих виборах".

Теми: ТрампПутінСША
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