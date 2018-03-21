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Госдеп: Трамп поздравил Путина, потому что этого требует протокол

Среда, 21 марта 2018, 05:35

Президент США Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах, потому что между правительствами стран существуют отношения.

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Я бы сказала, что это называется протоколом... Мы видели это от Макрона; мы видели это от других мировых лидеров, которые сделали то же самое с Владимиром Путиным. Люди звонят США, когда мы участвуем в выборах и выиграем выборы. Поэтому я бы сказала, что это стандарт", - ответила она на вопрос, разделяет ли Госдеп позицию Трампа, поздравившего Путина.

"Независимо от того, друзья, нравится это нам или нет, у нас есть отношения с правительством России. Это всего лишь часть мира. Это просто реальность", - добавила она.

Нойерт, пояснила, что это не значит, что США с РФ согласны во всем, но "реальность такова, что мы являемся двумя ядерными державами, двумя сверхдержавами в этом мире, и мы все еще должны быть способны снять трубку и вести диалог и обсуждение друг с другом".

Она отметила, что США не сомневаются в выводах международных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о том, что выборы в РФ прошли с нарушениями фундаментальных свобод и в условиях отсутствия конкуренции.

Ранее в Кремле сообщили, что Трамп в телефонном разговоре поздравил Путина с победой на выборах президента РФ.

Российская сторона отметила, что Трамп и Путин обсуждали ситуацию в Украине и Сирии и "с обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании". Также, согласно сообщению, президенты отметили важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

В свою очередь, в сообщении на сайте Белого дома сказано, что "президент Трамп поздравил президента Путина с переизбранием 18 марта и подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова".

Оба лидера, как отмечается, подтвердили необходимость для США и России продолжать совместные усилия для стратегической стабильности.

Сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа, заявив, что "американский президент не возглавляет Свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на симулированных выборах".

Темы: ТрампПутинСША
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