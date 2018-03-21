Шевченківський райсуд Києва надав СБУ дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні мобільного оператора "Київстар" у столиці.

Про це йдеться в ухвалі суду від 12 березня.

Рішення ухвалене в межах розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання службовим становищем з метою отримання хабаря низкою чиновників.

"В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2016 року по теперішній час Голова (Наталя Корчак) та члени НАЗК ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації Президента України ОСОБА_9 (очевидно Олександр Горащенков), колишній Глава Адміністрації Президента ОСОБА_10 (на час початку роботи НАЗК і до серпня 2016 року главою АП був Борис Ложкін) та заступник начальника 1 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_11 з метою отримання неправомірної вигоди організували прийняття членами НАЗК рішень про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних та повних перевірок декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або їх не проведення".

Спецслужба мотивувала своє клопотання про доступ до телефонних розмов чиновника-антикорупціонера тим, що вони допоможуть слідству.

"У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 (один з посадовців НАЗК – ред.) використовує номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар"… інформація щодо вказаного номеру мобільного телефону має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ фактів і обставин", - пояснюють в СБУ.

Суд дозволив слідчим отримати від "Київстару" інформацію, зокрема, про документально оформленні дані про з'єднання абонента, його SMS-повідомлення, інформацію про GPRS-трафік, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного телефонного з'єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів, з якими здійснювалися з'єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі, номери абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення у період з 1 січня 2016 по 10 листопада 2017 року, з можливістю вилучення цієї інформації.

Також слідчим доручено роз'яснити посадовим особам "Київстару", що у разі ненадання відповідної інформації, на підприємстві буде проведено обшук.

Як відомо, 10 листопада 2017 року НАБУ порушило справу про можливі факти вчинення низки корупційних злочинів злочинною групою у складі голови, членів та керівника департаменту НАЗК, заступником керівника департаменту АП, а також заступником начальника управління у складі центрального апарату СБУ.

Крім того, в матеріалах справи зафіксовано хабар у розмірі 1 мільйон гривень від народного депутата за підробку даних в декларації.

Євген Кізілов, УП