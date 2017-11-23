У справі про корупцію в НАЗК фігурують люди з АП, СБУ та нардеп

У кримінальному провадженні щодо можливої корупції в НАЗК фігурують співробітники Адміністрації президента й Служби безпеки України, а також нардеп з хабарем у мільйон гривень.

Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник у відповіді на депутатський запит Мустафи Найема.

"Детективами НАБУ 10.11.2017 до ЄРДР внесено відомості за заявою фізичної особи про можливі факти вчинення низки корупційних злочинів злочинною групою у складі голови, членів та керівника департаменту НАЗК, заступником керівника департаменту АП, а також заступником начальника управління у складі центрального апарату СБУ", - йдеться в листі.

Крім того, в матеріалах справи зафіксовано хабар у розмірі 1 мільйон гривень від народного депутата за підробку даних в декларації.

За словами Ситника, 10 листопада НАБУ всю інформацію щодо справи передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проте процесуальний керівник провадження був призначений тільки через п'ять днів.

Також, зазначає глава бюро, детективи НАБУ двічі направляли в САП клопотання про проведення невідкладних слідчих дій, проте в їх підписанні було відмовлено через нібито необґрунтованість.

Крім цього, пише Ситник, "невідомими прокурорами" САП справа була перекваліфікована – з особливо тяжкого злочину (від 8 до 12 років тюрми) на злочин середньої тяжкості, що передбачає до 3-х років позбавлення волі (зі статті 368 "Хабар" на статтю 364 "Зловживання владою").

Глава НАБУ розповів, що за час проведення досудового розслідування детективи допитали трьох свідків, які підтвердили факти про вчинення злочину, і повідомили про нові суттєві обставини.

Також, за його словами, свідки розповіли, що в зв'язку з публічним розголосом даних слідства працівники Національного агентства із запобігання корупції почали "активно знищувати докази своїх злочинів".

Крім того, у відповіді НАБУ йдеться, що генеральний прокурор Юрій Луценко без вивчення матеріалів справи передав її до Служби безпеки України нібито для уникнення конфлікту інтересів. Однак це викликає побоювання у детективів, оскільки в провадженні фігурує співробітник СБУ, "який особисто забезпечив повернення до НАЗК з ГПУ заяви і матеріалів без їх реєстрації в ГПУ".

Директор бюро нагадав, що, згідно з ч.5 ст.36 КПК, забороняється передавати справи іншим органам досудового розслідування, які вже веде НАБУ.

Ситник підкреслив, що в цій справі також існує загроза життю свідків і їх близьких, оскільки деякі прокурори "безвідповідально використовують свої повноваження".

Як відомо, 14 листопада директор департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна розповіла, що АП і Корчак фальсифікують перевірки декларацій.

Вона також заявила, що працівників НАЗК викликали до Адміністрації президента для інструктажу щодо оприлюднення висновків перевірки декларацій.

НАЗК подало позов на Соломатіну до Шевченківського райсуду Києва за звинувачення.

В АП також заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Втім, за даними УП, детективи уже встановили, що перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента Олексій Горащенков давав вказівки працівникам НАЗК у WhatsApp.