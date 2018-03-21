СБУ дали доступ к телефонным разговорам по делу о возможной коррупции Корчак и АП

Шевченковский райсуд Киева дал СБУ разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении мобильного оператора "Киевстар" в столице.

Об этом говорится в постановлении суда от 12 марта.

Решение принято в рамках расследования уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением с целью получения взятки рядом чиновников:

- председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак и еще четырьмя работниками ведомства;

- первым заместителем председателя главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента Алексеем Горащенковым;

- бывшим главой АП Борисом Ложкиным;

- заместителем начальника первого управления Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Следствие подозревает, что эти лица организовали принятие членами НАПК решений об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций чиновников.

Спецслужба мотивировала свое ходатайство о доступе к телефонным разговорам чиновника-антикоррупционера тем, что они помогут следствию.

"В ходе досудебного расследования установлено, что ЛИЦО_7 (один из чиновников НАПК - ред.) использует номер телефона оператора мобильной связи ЧАО "Киевстар"... информация по указанному номеру мобильного телефона имеет значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве, а также может быть использована в качестве доказательства фактов и обстоятельств", - объясняют в СБУ.

Суд разрешил следователям получить от "Киевстара" информацию, в частности, документально оформленных данных о соединении абонента, его SMS-сообщениях, информацию о GPRS-трафике, продолжительности разговоров со ссылкой на ретранслятор и привязку к базовым станциям и их адрес в момент каждого телефонного соединения, LAC, CELLID, ІМЕІ-номеров телефонов, с которыми осуществлялись соединения, сведения о принадлежности номера конкретному лицу, номерах абонентов, с которых и на которые осуществлялись звонки и SMS-сообщения в период с 1 января 2016 по 10 ноября 2017 года, с возможностью изъятия этой информации.

Также следователям поручено разъяснить должностным лицам "Киевстара", что в случае непредоставления соответствующей информации, на предприятии будет проведен обыск.

Как известно, 10 ноября 2017 года НАБУ возбудило дело о возможных фактах совершения ряда коррупционных преступлений преступной группой в составе председателя, членов и руководителя департамента НАПК, заместителя руководителя департамента АП, а также заместителя начальника управления в составе центрального аппарата СБУ.

Кроме того, в материалах дела зафиксирована взятка в размере 1 миллион гривень от народного депутата за подделку данных в декларации.

Евгений Кизилов, УП