СБУ дали доступ к телефонным разговорам по делу о возможной коррупции Корчак и АП

Шевченковский райсуд Киева дал СБУ разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении мобильного оператора "Киевстар" в столице.

Об этом говорится в постановлении суда от 12 марта.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2016 года по настоящее время Председатель (Наталья Корчак) и члены НАПК ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации Президента ЛИЦО_9 (очевидно Александр Горащенков), бывший глава Администрации Президента ОСОБА_10 (на время работы НАПК и до августа 2016 главой АП был Борис Ложкин, он же единственный бывший глава АП за все время существования НАПК) и заместитель начальника 1 управления ГУ БКОП СБ Украины ОСОБА_11 с целью получения неправомерной выгоды организовали принятие членами НАПК решений об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или их проведения ".

Спецслужба мотивировала свое ходатайство о доступе к телефонным разговорам чиновника-антикоррупционера тем, что они помогут следствию.

"В ходе досудебного расследования установлено, что ЛИЦО_7 (один из чиновников НАПК - ред.) использует номер телефона оператора мобильной связи ЧАО "Киевстар"... информация по указанному номеру мобильного телефона имеет значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве, а также может быть использована в качестве доказательства фактов и обстоятельств", - объясняют в СБУ.

Суд разрешил следователям получить от "Киевстара" информацию, в частности, документально оформленных данных о соединении абонента, его SMS-сообщениях, информацию о GPRS-трафике, продолжительности разговоров со ссылкой на ретранслятор и привязку к базовым станциям и их адрес в момент каждого телефонного соединения, LAC, CELLID, ІМЕІ-номеров телефонов, с которыми осуществлялись соединения, сведения о принадлежности номера конкретному лицу, номерах абонентов, с которых и на которые осуществлялись звонки и SMS-сообщения в период с 1 января 2016 по 10 ноября 2017 года, с возможностью изъятия этой информации.

Также следователям поручено разъяснить должностным лицам "Киевстара", что в случае непредоставления соответствующей информации, на предприятии будет проведен обыск.

Как известно, 10 ноября 2017 года НАБУ возбудило дело о возможных фактах совершения ряда коррупционных преступлений преступной группой в составе председателя, членов и руководителя департамента НАПК, заместителя руководителя департамента АП, а также заместителя начальника управления в составе центрального аппарата СБУ.

Кроме того, в материалах дела зафиксирована взятка в размере 1 миллион гривень от народного депутата за подделку данных в декларации.

Евгений Кизилов, УП