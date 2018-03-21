У Гройсмана хочуть монополізувати відбір керівників для крупних держпідприємств

У Кабінеті міністрів планують змінити процедуру призначення керівників державних підприємств та членів їх наглядових ради, надавши більше повноважень уряду.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Відзначається, що проект постанови щодо змін у проведенні конкурсів 21 березня вніс на розгляд Кабміну перший віце-прем’єр Степан Кубів.

Документ передбачає, що з моменту його прийняття припиняються всі кадрові конкурси для держпідприємств з вартістю активів та річного доходу понад 200 мільйонів гривень, якщо на цей час не визначені кандидати на посаду.

Обрання керівників пропонують проводити за новими правилами, щоб значно скоротити час проведення конкурсів.

Як і раніше, претендентів на посади буде затверджувати комітет, але його склад скоротиться з 18 до 8 людей. Половину з них складатимуть представники Кабміну, іншу – незалежні експерти, яких буде затверджувати Кабмін. При цьому кворум становитиме три учасника, таким чином буде достатньо представників уряду.

Претендентів буде затверджувати комісія з 5 осіб: 2 – представники Секретаріату Кабміну, 1 представник Мін’юсту, 1 представник органу управління та 1 фахівець з відбору персоналу. Останній матиме дорадчий голос, але він вивчатиме документи претендентів, його роботу оплачуватиме підприємство, для якого шукають керівника.

Склад комісії затверджує міністр Кабміну.

Протягом двох тижнів з моменту закінчення прийняття заявок, фахівець комісії муситиме надати свої висновки та рекомендувати 5 найкращих претендентів. Далі комісія може скоротити цей список до 3 претендентів і передати комітету, який і вибирає найкращого.

На затвердження нового керівника вноситиме міністр Кабміну.

Нова постанова регламентує, що підприємство ще за місяць до закінчення контракту з директором повинно про це проінформувати Кабмін. А після початку роботи в.о. керівника держпідприємства Кабмін має право через 30 днів оголосити кадровий конкурс.

Відзначається, що урядові експерти, які вивчали проекту постанови, вказали, що робота в комітеті та комісії з відбору претендентів не є функцією Секретаріату міністрів.

А Фонд держмайна зауважив, що відбір незалежних експертів Кабміном зробить процес пошуку керівників непрозорим, а законопроект виписаний так, що комісія та комітет будуть лише затверджувати висновки фахівця з відбору персоналу. Однак ці зауваження були відхилені.

Як повідомили "Українській правді" у прес-службі Кубіва, проект постанови "ухвалили з суттєвими доопрацюваннями".

"Оскільки фінальний текст наразі передбачити важко, то деталі коментувати не можемо. Коли текст змін буде остаточний, ми зробимо офіційний прес-реліз", - повідомили у прес-службі.