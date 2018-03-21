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У Гройсмана хотят монополизировать отбор руководителей для крупных госпредприятий

Среда, 21 марта 2018, 13:59

В Кабинете министров планируют изменить процедуру назначения руководителей государственных предприятий и членов их наблюдательных советов, предоставив больше полномочий правительству.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Отмечается, что проект постановления об изменениях в проведении конкурсов 21 марта внес на рассмотрение Кабмина первый вице-премьер Степан Кубив.

Документ предусматривает, что с момента его принятия прекращаются все кадровые конкурсы для госпредприятий со стоимостью активов и годового дохода свыше 200 миллионов гривен, если в настоящее время не определены кандидаты на должность.

Избрание руководителей предлагают проводить по новым правилам, чтобы значительно сократить время проведения конкурсов.

По-прежнему претендентов на должности будет утверждать комитет, но его состав сократится с 18 до 8 человек. Половину из них составят представители Кабмина, другую – независимые эксперты, которых будет утверждать Кабмин. При этом кворум составит три участника, таким образом, будет достаточно представителей правительства.

Претендентов будет утверждать комиссия из 5 человек: 2 – представители Секретариата Кабмина, 1 представитель Минюста, 1 представитель органа управления и 1 специалист по отбору персонала. Последний будет иметь совещательный голос, но он будет изучать документы претендентов, его работу будет оплачивать предприятие, для которого ищут руководителя.

Состав комиссии утверждает министр Кабмина.

В течение двух недель с момента окончания принятия заявок, специалист комиссии должен будет предоставить свои выводы и рекомендовать 5 лучших претендентов. Далее комиссия может сократить этот список до 3 претендентов и передать комитету, который и выбирает лучшего.

На утверждение нового руководителя будет вносить министр Кабмина.

Новое постановление регламентирует, что предприятие еще за месяц до окончания контракта с директором должно об этом проинформировать Кабмин. А после начала работы и.о. руководителя госпредприятия Кабмин имеет право через 30 дней объявить кадровый конкурс.

Отмечается, что правительственные эксперты, изучавшие проект постановления, указали, что работа в комитете и комиссии по отбору претендентов не является функцией Секретариата министров.

А Фонд госимущества отметил, что отбор независимых экспертов Кабмином сделает процесс поиска руководителей непрозрачным, а законопроект выписан так, что комиссия и комитет будут только утверждать выводы специалиста по отбору персонала. Однако эти замечания были отклонены.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Кубива, проект постановления "приняли с существенными доработками".

"Поскольку финальный текст пока предсказать тяжело, то детали комментировать не можем. Когда текст изменений будет окончательным, мы сделаем официальный пресс-релиз", - сообщили в пресс-службе.

Темы: Кабинет министровГройсман
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