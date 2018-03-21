"Схеми": Тимошенко не хоче відповідати, звідки взяла гроші на лобістів

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко двічі відмовилася відповідати на запитання журналіста "Схеми" про походження десятків тисяч доларів на оплату послуг американських лобістів.

Про це повідомляє 21 березня "Радіо Свобода".

Журналісти "Схем" зазначають, що на прохання прокоментувати питання щодо американських лобістів спочатку прес-секретар фракції ВО "Батьківщина" повідомила, що Юлія Тимошенко надасть відповідь пізніше, що згодом підтвердила і сама лідерка політичної сили.

Коли ж журналіст удруге підійшов до Тимошенко, вона взагалі проігнорувала запитання і швидко зникла за дверима сесійної зали парламенту, скаржаться "Схеми".

Фірма Avenue Strategies, яку очолює Беррі Беннетт, колишній помічник Дональда Трампа, подала до Міністерства юстиції США документи про те, що вартість лобістських послуг для Тимошенко складає 65 тисяч доларів на місяць.

При цьому контракт з фірмою Беннетта підписала не сама Юлія Тимошенко, а фірма Two Paths LLC, що згідно з документами, діє від її імені.

Фірма Two Paths LLC – це американська компанія, зареєстрована в так званому "офшорному" штаті Делавер, повідомляють журналісти програми "Схеми".

Дізнатись про її реальних власників із публічних джерел неможливо, компанія навіть не зобов’язана їх вказувати при реєстрації. Вона також не публікує свої річні фінансові звіти.

Все це дає доволі високий ступінь анонімності клієнтам, що обирають штат Делавер як місце реєстрації своїх юридичних осіб, пояснюють журналісти.

Фірма Two Paths LLC створена 13 лютого 2017 року, відповідно до витягу з реєстру юридичних осіб штату Делавер (США).

Саме ця фірма, відповідно до контракту з американськими лобістами, має від імені Тимошенко сплачувати десятки тисяч доларів щомісяця за надання українському політику "лобістських" послуг.

Юристи кажуть: якщо це гроші самої Юлії Тимошенко, то вона має вказати ці витрати у своїй щорічній електронній декларації за підсумками 2018 року і пояснити їх походження.

Раніше американське видання The Hill повідомило, що Юлія Тимошенко у підготовці до президентських виборів найняла американських лобістів, які працювали на кампанію Дональда Трампа.

Контракт триватиме з лютого по серпень 2018 року. Передбачена також можливість його продовження. Лобістські послуги, серед іншого, передбачають "дослідження, зв’язки з урядом, PR, стратегічні консультації". Лобісти також допомагатимуть Юлії Тимошенко налагоджувати зв’язки із конгресменами членами уряду, та допомагатимуть відповідати на запити і прохання уряду США.

Очільник лобістської компанії Беррі Беннетт, який працював старшим радником кампанії Дональда Трампа, повідомив американським журналістам, що працюватиме "лише персонально на Юлію Тимошенко, щоб організувати кілька її візитів" до США.