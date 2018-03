"Схемы": Тимошенко не хочет отвечать, откуда взяла деньги на лоббистов

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко дважды отказалась отвечать на вопрос журналиста "Схемы" о происхождении десятков тысяч долларов на оплату услуг американских лоббистов.



Об этом сообщает 21 марта "Радио Свобода".



Журналисты "Схем" отмечают, что на просьбу прокомментировать вопрос о американских лоббистов сначала пресс-секретарь фракции ВО "Батькивщина" сообщила, что Юлия Тимошенко даст ответ позже, что впоследствии подтвердила и сама лидер политической силы.



Когда же журналист во второй раз подошел к Тимошенко, она вообще проигнорировала вопрос и быстро скрылась за дверью сессионного зала парламента, жалуются "Схемы".



Фирма Avenue Strategies, которую возглавляет Берри Беннетт, бывший помощник Дональда Трампа, подала в Министерство юстиции США документы о том, что стоимость лоббистских услуг для Тимошенко составляет 65 000 долларов в месяц.



При этом контракт с фирмой Беннетта подписала не сама Юлия Тимошенко, а фирма Two Paths LLC, что согласно документам, действует от его имени.



Фирма Two Paths LLC - это американская компания, зарегистрированная в так называемом "оффшорном" штате Делавэр, сообщают журналисты программы "Схемы".



Узнать о ее реальных владельцах с публичных источников невозможно, компания даже не обязана их указывать при регистрации. Она также не публикует свои годовые финансовые отчеты.



Все это дает достаточно высокую степень анонимности клиентам, которые выбирают штат Делавэр как место регистрации своих юридических лиц, поясняют журналисты.



Фирма Two Paths LLC создана 13 февраля 2017, в соответствии с выписки из реестра юридических лиц штата Делавэр (США).



Именно эта фирма, согласно контракту с американскими лоббистами, имеет от имени Тимошенко платить десятки тысяч долларов ежемесячно за предоставление украинскому политику "лоббистских" услуг.



Юристы говорят: если это деньги самой Юлии Тимошенко, то она должна указать эти расходы в своем ежегодном электронной декларации по итогам 2018 года и объяснить их происхождение.



Ранее американское издание The Hill сообщило, что Юлия Тимошенко в подготовке к президентским выборам наняла американских лоббистов, которые работали на кампанию Дональда Трампа.



Контракт продлится с февраля по август 2018 года. Предусмотрена также возможность его продления. Лоббистские услуги, среди прочего, предусматривают "исследования, связи с правительством, PR, стратегические консультации". Лоббисты также помогать Юлии Тимошенко налаживать связи с конгрессменами членами правительства, и помогать отвечать на запросы и просьбы правительства США.



Глава лоббистской компании Берри Беннетт, который работал старшим советником кампании Дональда Трампа, сообщил американским журналистам, что будет работать "только персонально Юлию Тимошенко, чтобы организовать несколько ее визитов" в США.