Бойовики дотримувалися перемир'я

У першу половину доби бойовики дотримувалися режиму всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 21 березня 2018 року.

"Станом на 18.00 обстрілів з боку сил російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО зазначають, що ситуація перебуває під контролем військових, які продовжують дотримуватися домовленостей стосовно повного припинення вогню.