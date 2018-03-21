Бойовики дотримувалися перемир'я
Середа, 21 березня 2018, 17:34
У першу половину доби бойовики дотримувалися режиму всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 21 березня 2018 року.
"Станом на 18.00 обстрілів з боку сил російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
У штабі АТО зазначають, що ситуація перебуває під контролем військових, які продовжують дотримуватися домовленостей стосовно повного припинення вогню.
Українська правда