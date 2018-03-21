Боевики придерживались перемирия
Среда, 21 марта 2018, 17:34
В первую половину суток боевики придерживались режима всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 21 марта 2018 года.
"По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе АТО отмечают, что ситуация находится под контролем военных, которые продолжают придерживаться договоренностей по полному прекращению огня.
Украинская правда