У МЗС РФ прокоментували інформацію про можливу відставку Лаврова

Офіційний представник російського МЗС РФ Марія Захарова заявила, що поширена інформація про можливу відставку глави МЗС Сергія Лаврова схожа на "підкинуту дезінформацію".

Про це Захарова написала у Facebook.

"Ніяких джерел, як я зрозуміла, у каналу немає, тобто це навіть не плітка. Чесно кажучи, схоже на якусь підкинуту дезу. Думаю, ця публікація RTVI - щось на зразок фейку. Можливо, не навмисного, а через недогляд", - зазначила Захарова.

За її словами, журналісти телеканалу не зверталися до неї при підготовці цієї публікації.

Як відомо, російський телеканал RTVI з посиланням на кілька джерел, близьких до зовнішньополітичного відомства РФ повідомив про можливу відставку глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

За даними джерел, Лавров залишить посаду міністра закордонних справ та не увійде до складу нового уряду, який сформує російський президент Володимир Путін за підсумками виборів в найближчі місяці.

В інтерв'ю телеканалу за 19 березня Марія Захарова сказала, що не знає, чи залишиться Лавров на своїй посаді.