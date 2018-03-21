В МИД РФ прокомментировали информацию о возможной отставке Лаврова

6364 просмотра
Среда, 21 марта 2018, 20:43

Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова заявила, что распространенная информация о возможной отставке главы МИД Сергея Лаврова похожа на "подброшенную дезинформацию".

Об этом Захарова написала в Facebook.

"Никаких источников, как я поняла, у канала нет, т.е. это даже не сплетня. Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу. Думаю, эта публикация RTVI - нечто вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру", - отметила Захарова.

По ее словам, журналисты телеканала не обращались к ней при подготовке этой публикации.

Как известно, российский телеканал RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству РФ сообщил о возможной отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова.

По данным источников, Лавров покинет пост министра иностранных дел и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует российский президент Владимир Путин по итогам выборов в ближайшие месяцы.

В интервью телеканалу за 19 марта Мария Захарова сказала, что не знает, останется ли Лавров на своей должности.

Украинская правда
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Лавров Росcия МИД
powered by lun.ua
По теме
Российские СМИ распространяют информацию о возможной отставке Лаврова 21 марта 2018, 16:42
Лавров пытается выведать, где находится отравленный Скрипаль 21 марта 2018, 09:36
В РФ говорят, что Климкин не дал гарантий для офицеров СЦКК 19 февраля 2018, 09:50
Все новости
Главные новости
"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности на 10%
Главные новости дня – за 60 секунд
Сирийский миллионер купил англоязычное издание Kyiv Post за более чем $ 3,5 млн
Экономика в прошлом году росла лучше, чем казалось
Все новости
Музыка

ONUKA: Голос – самое сильное оружие человека, главное – не молчать

Instagram дня

Фото дня: цветы в конверте в Instagram Анны Ремарчук