Мільярдер Мохаммад Захур продав англомовне видання Kyiv Post одеському мільйонеру сирійського походження Аднану Ківану за більш, ніж 3,5 мільйона доларів.

Про це повідомляється на сайті Kyiv Post.

Захур розповів редакції Kyiv Post, що Ківан заплатить "набагато більше", ніж 3,5 мільйона доларів. Однак він відмовився розкрити точну суму після продажу.

Мохаммад Захур очікує, що продаж видання завершиться до 1 квітня.

За його словами, компанія Ківана вже переказала "суттєву" авансову оплату.

"Для мене це справжня угода, - сказав Захур.

Видання намагалося взяти коментар у Ківана, але наразі журналісти не могли з ним зв'язатися.

Джерела Української правди повідомляють, що Ківан виїхав за межі України.

Захур розповів, що Ківан запропонував йому купити Kyiv Post після того як почув, що мільярдер оголосив про його продаж.

Під час зустрічей із Ківаном та іншими потенційними покупцями, Захур наголошував, що не продасть видання тим, хто знищить його редакційну незалежність.

За словами Захура, Ківан запевнив його, що цінує журналістську незалежність Kyiv Post. Однак він залишає за собою право найняти свою команду журналістів та інших співробітників.

Захур сказав, що після завершення продажу Ківан зустрінеться з журналістами, щоб поговорити про майбутнє видання.

Як зазначає Kyiv Post з посиланням на місцевого активіста Віталія Устименка, Ківан володіє місцевим одеським "7 каналом". Цей канал критично ставиться до міської влади і не має жодної конкретної редакційної політики щодо національних органів влади.

Крім того, Ківан - власник компанії-забудовника "Кадорр Груп", його підозрюють у запуску численних незаконних будівельних проектів разом із нинішнім мером міста Геннадієм Трухановим до 2015 року.

За словами Устименка, наразі вони є політичними ворогами. Ківан не має прямого зв'язку з жодною великою політичною групою в Одесі чи на решті території України.

Як відомо, у 2009 році Мохаммад Захур купив Kyiv Post у його засновника Джеда Сандена за 1,1 мільйона доларів.