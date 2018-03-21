Миллиардер Мохаммад Захур продал англоязычное издание Kyiv Post одесском миллионеру сирийского происхождения Аднану Кивану за более чем 3,5 миллиона долларов.

Об этом сообщается на сайте Kyiv Post.

Захур рассказал редакции Kyiv Post, что Киван заплатит "гораздо больше", 3,5 миллиона долларов. Однако он отказался раскрыть точную сумму после продажи.

Мохаммад Захур ожидает, что продажа издания завершится до 1 апреля.

По его словам, компания Кивана уже перечислила "существенную" авансовую оплату.

"Для меня это настоящая сделка", - сказал Захур.

Издание пыталось взять комментарий у Кивана, но пока журналисты не могли с ним связаться.

Источники Украинской правды сообщают, что Киван выехал за пределы Украины.

Захур рассказал, что Киван предложил ему купить Kyiv Post после того как услышал, что миллиардер объявил о его продаже.

Во время встреч с Киваном и другими потенциальными покупателями, Захур подчеркивал, что не продаст издание тем, кто уничтожит его редакционную независимость.

По словам Захура, Киван заверил его, что ценит журналистскую независимость Kyiv Post. Однако он оставляет за собой право нанять свою команду журналистов и других сотрудников.

Захур сказал, что после завершения продажи Киван встретится с журналистами, чтобы поговорить о будущем издание.

Как отмечает Kyiv Post со ссылкой на местного активиста Виталия Устименко, Киван обладает местным одесским "7 каналом". Этот канал критически относится к городской власти и не имеет никакой конкретной редакционной политики в отношении национальных органов власти.

Кроме того, Киван - владелец компании-застройщика "Кадорр Групп", его подозревают в запуске многочисленных незаконных строительных проектов вместе с нынешним мэром города Геннадием Трухановым до 2015 года.

По словам Устименко, сейчас они являются политическими врагами. Киван не имеет прямой связи ни с одной большой политической группой в Одессе или на остальной территории Украины.

Как известно, в 2009 году Мохаммад Захур купил Kyiv Post у его основателя Джеда Сандена за 1,1 миллиона долларов.