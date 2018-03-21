Telegram подав скаргу в ЄСПЛ через штраф за відмову передати дані ФСБ

Компанія Telegram направила скаргу в Європейський суд з прав людини через штраф у 800 тисяч рублів.

Про це повідомив адвокат компанії Павло Чіков, передає "ТАСС".

"Скарга спрямована в ЄСПЛ. У ній говориться, що залучення компанії до адміністративної відповідальності порушує право вільно поширювати інформацію без втручання влади і незалежно від державних кордонів, гарантоване ст. 10 Конвенції про захист прав людини", - сказав адвокат.

Скарга стосується рішення про штраф, яке ухвалив Міщанський суд Москви за відмову надати ФСБ ключі шифрування.

Як відомо, Роскомнадзор погрожує заблокувати Telegram, якщо месенджер не надасть ключі для декодування повідомлень користувачів.

В 2016 році до російського закону "Про протидію тероризму" були внесені зміни, які передбачали зобов’язати "організаторів поширення інформації" в Інтернеті надавати ключі для декодування повідомлень користувачів.

В червні 2017 року голова Роскомнадзору Олександр Жаров пригрозив заблокувати Telegram за неподання відомостей про компанію для включення їх до реєстру організаторів поширення інформації.