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Telegram подал жалобу в ЕСПЧ из-за штрафа за отказ передать данные ФСБ

Среда, 21 марта 2018, 21:11

Компания Telegram направила жалобу в Европейский суд по правам человека из-за штрафа в 800 тысяч рублей.

Об этом сообщил адвокат компании Павел Чиков, передает "ТАСС".

"Жалоба направлена ​​в ЕСПЧ. В ней говорится, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ, гарантированное ст. 10 Конвенции о защите прав человека", - сказал адвокат.

Жалоба касается решения о штрафе, которое принял Мещанский суд Москвы за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

Как известно, Роскомнадзор грозит заблокировать Telegram, если мессенджер не предоставит ключи для декодирования сообщений пользователей.

В 2016 году в российский закон "О противодействии терроризму" были внесены изменения, предусматривающие обязать "организаторов распространения информации" в Интернете предоставлять ключи для декодирования сообщений пользователей.

В июне 2017 года председатель Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать Telegram за непредставление сведений о компании для включения их в реестр организаторов распространения информации.

Украинская правда
Темы: Росcиясудинтернет
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