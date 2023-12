В Росії Telegram дали 15 днів для надання доступу до листувань

Роскомнадзор погрожує заблокувати Telegram, якщо месенджер не надасть ключі для декодування повідомлень користувачів.

Відповідне сповіщення про "необхідність виконання обов'язків організатора поширення інформації" опубліковане на сайті російського відомства.

"Telegram Messenger Limited Liability Partnership не надав до федерального органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки інформацію, необхідну для декодування прийнятих, переданих, таких, що доставляються і (або) оброблюються, електронних повідомлень", – йдеться у сповіщенні.

На виконання вимог месенджер має 15 діб.

Telegram також попередили, що в разі ненадання інформації доступ до його ресурсів буде обмежено.

Водночас засновник месенждеру Павло Дуров в своєму Twitter наголосив, що "Telegram буде підтримувати свободу та конфіденційність".

"Погрози блокувати Telegram, якщо він не відмовиться від приватних даних своїх користувачів, не принесуть плодів", – написав Дуров.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.