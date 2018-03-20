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В Росії Telegram дали 15 днів для надання доступу до листувань

Вівторок, 20 березня 2018, 16:20

Роскомнадзор погрожує заблокувати Telegram, якщо месенджер не надасть ключі для декодування повідомлень користувачів.

Відповідне сповіщення про "необхідність виконання обов'язків організатора поширення інформації" опубліковане на сайті російського відомства.

"Telegram Messenger Limited Liability Partnership не надав до федерального органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки інформацію, необхідну для декодування прийнятих, переданих, таких, що доставляються і (або) оброблюються, електронних повідомлень", – йдеться у сповіщенні.

На виконання вимог месенджер має 15 діб.

Telegram також попередили, що в разі ненадання інформації доступ до його ресурсів буде обмежено.

Водночас засновник месенждеру Павло Дуров в своєму Twitter наголосив, що "Telegram буде підтримувати свободу та конфіденційність".

"Погрози блокувати Telegram, якщо він не відмовиться від приватних даних своїх користувачів, не принесуть плодів", – написав Дуров.

В 2016 році до російського закону "Про протидію тероризму" були внесені зміни, які передбачали зобов’язати "організаторів поширення інформації" в Інтернеті надавати ключі для декодування повідомлень користувачів.

В червні 2017 року голова Роскомнадзору Олександр Жаров пригрозив заблокувати Telegram за неподання відомостей про компанію для включення їх до реєстру організаторів поширення інформації.

Теми: Росіяінтернет
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