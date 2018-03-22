Російські ЗМІ відкликають журналістів із Держдуми через скандал із домаганнями

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Четвер, 22 березня 2018, 00:58

Російські ЗМІ призупиняють співпрацю з Держдумою після того, як комісія з етики не знайшла порушень у поведінці депутата Леоніда Слуцького, якого журналістки звинуватили у  домаганнях.

Як повідомляє "Дождь", 21 березня у Держдумі РФ пройшло засідання комісії з етики, на якому розглядались скарги продюсера "Дождя" Дар'ї Жук і кореспондента ВВС Фаріди Рустамової про домагання з боку Слуцького.

"Комісія не знайшла порушень Слуцьким поведінкових норм. Вивчені факти свідчать про вибірковість, цілеспрямованість та спланований характер дій заявниць", - оголосив після засідання голова комісії Отарі Аршба.

Після цього "Дождь", "РБК" і "Комерсантъ" відкликали журналістів із Держдуми.

"Редакція "Дождя" обурена позицією Держдуми і депутатської комісії з етики та вважає її рішення неприйнятним і знущальним. Ми наполягаємо на перегляді рішення комісії і на проведенні справжнього розслідування за звинуваченнями Слуцького в домаганнях", - йдеться у заяві телеканалу.

"Ми вважаємо руйнівним підхід членів комісії, для яких корпоративна етика важливіше справедливості. Сподіваємося, що в цій історії не поставлено крапку. Але зі свого боку ставимо крапку у взаєминах з депутатом Слуцьким як ньюзмейкером і з комісією з етики, оскільки дотримуємося інших етичних поглядів", - наголошує "Комерсантъ".

Головний редактор "Радіо Комерсантъ FM 93,6" Олексій Воробйов також оголосив про скасування запрошень на святкування 8-річчя радіо для Слуцького та всіх членів комісії.

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Теми: Росія ЗМІ медіа
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