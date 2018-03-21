Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські ЗМІ відкликають журналістів із Держдуми через скандал із домаганнями

Середа, 21 березня 2018, 23:58

Російські ЗМІ призупиняють співпрацю з Держдумою після того, як комісія з етики не знайшла порушень у поведінці депутата Леоніда Слуцького, якого журналістки звинуватили у  домаганнях.

Як повідомляє "Дождь", 21 березня у Держдумі РФ пройшло засідання комісії з етики, на якому розглядались скарги продюсера "Дождя" Дар'ї Жук і кореспондента ВВС Фаріди Рустамової про домагання з боку Слуцького.

"Комісія не знайшла порушень Слуцьким поведінкових норм. Вивчені факти свідчать про вибірковість, цілеспрямованість та спланований характер дій заявниць", - оголосив після засідання голова комісії Отарі Аршба.

Після цього "Дождь", "РБК" і "Комерсантъ" відкликали журналістів із Держдуми.

"Редакція "Дождя" обурена позицією Держдуми і депутатської комісії з етики та вважає її рішення неприйнятним і знущальним. Ми наполягаємо на перегляді рішення комісії і на проведенні справжнього розслідування за звинуваченнями Слуцького в домаганнях", - йдеться у заяві телеканалу.

"Ми вважаємо руйнівним підхід членів комісії, для яких корпоративна етика важливіше справедливості. Сподіваємося, що в цій історії не поставлено крапку. Але зі свого боку ставимо крапку у взаєминах з депутатом Слуцьким як ньюзмейкером і з комісією з етики, оскільки дотримуємося інших етичних поглядів", - наголошує "Комерсантъ".

Головний редактор "Радіо Комерсантъ FM 93,6" Олексій Воробйов також оголосив про скасування запрошень на святкування 8-річчя радіо для Слуцького та всіх членів комісії.

Теми: РосіяЗМІмедіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Росія
Під Бєлгородом збили безпілотник – російський губернатор
Затримали пособницю окупантів: готувала удар росіян по маршруту поїздки Зеленського − СБУ
Росіяни накривають вогнем Запорізьку область, на Луганщині зруйнували вщент міст - ОВА
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: