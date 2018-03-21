Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские СМИ отзывают журналистов из Госдумы из-за скандала с домогательствами

Среда, 21 марта 2018, 23:58

Российские СМИ приостанавливают работу с Госдумой после того, как комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах.

Как сообщает "Дождь", 21 марта в Госдуме РФ прошло заседание комиссии по этике, на котором рассматривались жалобы продюсера "Дождя" Дарьи Жук и корреспондента ВВС Фариды Рустамовой о домогательствах со стороны Слуцкого.

"Комиссия не нашла нарушения Слуцким поведенческих норм. Изученные факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", - заявил после заседания председатель комиссии Отари Аршба.

После этого "Дождь", "РБК" и "Коммерсантъ" отозвали журналистов из Госдумы.

"Редакция "Дождя" возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским. Мы настаиваем на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах", - говорится в заявлении телеканала.

"Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости. Надеемся, что в этой истории не поставлена ​​точка. Но со своей стороны ставим точку в отношениях с депутатом Слуцким как ньюсмейкером и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся других этических взглядов" , - отмечает "Коммерсантъ".

Главный редактор "Радио Коммерсантъ FM 93,6" Алексей Воробьев также объявил, что приглашения на празднование 8-летия радио для Слуцкого и всех членов комиссии будут отозваны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСМИмедиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
За 500 дней войны РФ не достигла ни одной поставленной цели в Украине – ISW
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: