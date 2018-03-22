Российские СМИ отзывают журналистов из Госдумы из-за скандала с домогательствами

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Четверг, 22 марта 2018, 00:58

Российские СМИ приостанавливают работу с Госдумой после того, как комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах.

Как сообщает "Дождь", 21 марта в Госдуме РФ прошло заседание комиссии по этике, на котором рассматривались жалобы продюсера "Дождя" Дарьи Жук и корреспондента ВВС Фариды Рустамовой о домогательствах со стороны Слуцкого.

"Комиссия не нашла нарушения Слуцким поведенческих норм. Изученные факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", - заявил после заседания председатель комиссии Отари Аршба.

После этого "Дождь", "РБК" и "Коммерсантъ" отозвали журналистов из Госдумы.

"Редакция "Дождя" возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским. Мы настаиваем на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах", - говорится в заявлении телеканала.

"Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости. Надеемся, что в этой истории не поставлена ​​точка. Но со своей стороны ставим точку в отношениях с депутатом Слуцким как ньюсмейкером и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся других этических взглядов" , - отмечает "Коммерсантъ".

Главный редактор "Радио Коммерсантъ FM 93,6" Алексей Воробьев также объявил, что приглашения на празднование 8-летия радио для Слуцкого и всех членов комиссии будут отозваны.

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Темы: Росcия СМИ медиа
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