У НАТО відзначили успіхи України на шляху до членства в альянсі

За останні 4 роки Україна змогла істотно наблизитися до стандартів НАТО.

Про це в інтерв'ю DW заявив голова Військового комітету альянсу, генерал Петр Павел.

"Україна вже провела вражаючі оборонні реформи і куди сильніше наблизилася до НАТО, але ще є робота, яку слід виконати", - підкреслив він.

"Одна з головних цілей цих реформ - стабільність України", - наголосив Павел.

"НАТО і окремі держави-члени продовжуватимуть підтримувати Україну, оскільки ми твердо віримо, що незалежна і стабільна Україна, віддана демократії та верховенству права, є ключем до євроатлантичної безпеки", - заявив генерал.

"Безпека і стабільність взаємопов'язані: якщо країна безпечна і стабільна, це має позитивний вплив на сусідні країни і на весь регіон. Коли наші сусіди більш стабільні, ми в більшій безпеці. Це ситуація, коли у виграші обидві сторони", - пояснив голова Військового комітету НАТО.

Відповідаючи на питання, чи є реалістичною мета України до 2020 року досягти сумісності своєї армії з силами альянсу, Павел зазначив, що ЗС України підвищують її, беручи участь у навчаннях і миротворчих місіях альянсу.

"Починаючи з 2014 року Північноатлантичний альянс значно посилив допомогу Україні в реформуванні. У 2017 році НАТО реалізувала понад 200 заходів для підтримки збройних сил України", - повідомив генерал.

"Найбільш значущі і відчутні поліпшення відбулися, зокрема, у сферах тренування солдатів, військової медицини, логістики, розвитку військово-морських сил, сил спеціальних операцій та десантно-штурмових військ України.

За три з гаком роки НАТО створила десять трастових фондів для України. Країни альянсу вже зобов'язалися надати через ці фонди 40 мільйонів євро", - додав він.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко заявив, що у найближчі десять років Україна планує стати членом Північноатлантичного альянсу.

Раніше НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта.

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