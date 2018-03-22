В НАТО отметили успехи Украины на пути к членству в альянсе

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Четверг, 22 марта 2018, 04:18

За последние 4 года Украина смогла существенно приблизиться к стандартам НАТО.

Об этом в интервью DW заявил председатель Военного комитета альянса генерал Петр Павел.

"Украина уже провела впечатляющие оборонительные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить", - подчеркнул он.

"Одна из главных целей этих реформ - стабильность Украины", - отметил Павел.

"НАТО и отдельные государства-члены продолжать поддерживать Украину, поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности", - заявил генерал.

"Безопасность и стабильность взаимосвязаны: если страна безопасна и стабильна, это оказывает положительное влияние на соседние страны и на весь регион. Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", - пояснил председатель Военного комитета НАТО.

Отвечая на вопрос, является ли реалистичной цель Украины до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса, Павел отметил, что ВС Украины повышают ее, участвуя в учениях и миротворческих миссиях альянса.

"Начиная с 2014 года Североатлантический альянс значительно усилил помощь Украине в реформировании. В 2017 году НАТО реализовала более 200 мероприятий для поддержки вооруженных сил Украины", - сообщил генерал.

"Наиболее значимые и ощутимые улучшения произошли, в частности, в сферах тренировки солдат, военной медицины, логистики, развития военно-морских сил, сил специальных операций и десантно-штурмовых войск Украины.

За три с лишним года НАТО создала десять трастовых фондов для Украины. Страны альянса уже обязались предоставить через эти фонды 40 миллионов евро", - добавил он.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие десять лет Украина планирует стать членом Североатлантического альянса.

Ранее НАТО признало за Украиной статус "страны-аспиранта".

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Темы: НАТО Украина
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