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У Чернігові теж знайшли докази підготовки антиукраїнських акцій

Четвер, 22 березня 2018, 07:08

У Чернігові під час обшуків вилучено вибухову зброю та докази підготовки до проведення антиукраїнських акцій.

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.

20 березня вона спільно з департаментом захисту національної державності СБУ провела в Чернігові 6 обшуків за місцем проживання "осіб, причетних до організації антидержавницьких акцій в Україні, спрямованих на нанесення шкоди міжнародному іміджу України та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в нашій державі".

 
 

"У ході вказаних обшуків виявлено та вилучено заборонені предмети, у тому числі, гранати, тротилові шашки з електричними запалами, а також карти регіонів України з відмітками місць, "георгіївські" стрічки та російські прапори, що свідчить про підготовку до вказаних протиправних антиукраїнських акцій", – йдеться у повідомленні.

Справу порушено за ч. 3 ст. 110, ч.1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України.

12 березня у межах цього ж кримінального провадження провели 28 обшуків у Дніпропетровській, Львівській, Херсонській, Миколаївській, Херсонській областях та у Києві.

Під час обшуків виявили та вилучили "агітаційні матеріали з підтримки анексії Криму, грошові кошти, документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, заборонену продукцію, в тому числі 2 гранати та понад шістсот набоїв різного калібру, які свідчать про підготовку до вказаних протиправних антиукраїнських акцій", зазначає прокуратура. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Чернігівакціїзброя
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