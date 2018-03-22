У Чернігові теж знайшли докази підготовки антиукраїнських акцій

6369 переглядів
Четвер, 22 березня 2018, 08:08

У Чернігові під час обшуків вилучено вибухову зброю та докази підготовки до проведення антиукраїнських акцій.

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.

20 березня вона спільно з департаментом захисту національної державності СБУ провела в Чернігові 6 обшуків за місцем проживання "осіб, причетних до організації антидержавницьких акцій в Україні, спрямованих на нанесення шкоди міжнародному іміджу України та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в нашій державі".

 
 

"У ході вказаних обшуків виявлено та вилучено заборонені предмети, у тому числі, гранати, тротилові шашки з електричними запалами, а також карти регіонів України з відмітками місць, "георгіївські" стрічки та російські прапори, що свідчить про підготовку до вказаних протиправних антиукраїнських акцій", – йдеться у повідомленні.

Справу порушено за ч. 3 ст. 110, ч.1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України.

12 березня у межах цього ж кримінального провадження провели 28 обшуків у Дніпропетровській, Львівській, Херсонській, Миколаївській, Херсонській областях та у Києві.

Під час обшуків виявили та вилучили "агітаційні матеріали з підтримки анексії Криму, грошові кошти, документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, заборонену продукцію, в тому числі 2 гранати та понад шістсот набоїв різного калібру, які свідчать про підготовку до вказаних протиправних антиукраїнських акцій", зазначає прокуратура. 

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: Чернігів акції зброя
powered by lun.ua
По темі
У Чернігові знайшли викрадені бюсти Пушкіна й Коцюбинського 4 січня 2018, 17:14
У Чернігові вкрали бронзовий бюст Пушкіна 31 грудня 2017, 11:58
У Чернігові з могили Коцюбинського викрали бронзовий пам'ятник 18 грудня 2017, 13:52
Усі новини
Головні новини
США збільшать видатки на підтримку України
Єврокомісія: НАЗК не використовує рекомендацій щодо перевірки е-декларацій
МЗС: При невдачі "Північного потоку-2" РФ доведеться укладати новий договір з Україною
У Нідерландах готують підґрунтя для вердикту у справі MH-17 – ЗМІ
Усі новини
Освіта

Онлайн-курси для всіх і кожного: від дитсадка до пенсії

спорт

Заслужили: майже $2 мільйони вибороли паралімпійці в України