СБУ проводить масові обшуки в "агентів" РФ, завітали й до журналістів

Служба безпеки України проводить у понеділок понад 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України в осіб, які сприяють Росії в проведені антиукраїнських акцій.

Про це повідомляє у Facebook речниця спецслужби Олена Гітлянська.

За її словами, під час обшуків вже вилучено пропагандистські матеріали, зброя, вибухівка та багато інших доказів підривної роботи проти України.

"На жаль, серед цих громадян є ті, хто має відношення до журналістського цеху, але приналежність до професії не може бути індульгенцією від законної відповідальності за антидержавницькі дії. Тому просимо вас не давати передчасні оцінки до оприлюднення всіх матеріалів", - пише Гітлянська.

Вона пообіцяла, що більш детальна інформація про це з'явиться на сайті СБУ після завершення всіх необхідних процесуальних дій.

За інформацією "Української правди", обшуки, зокрема, проходять у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі. У столиці СБУ прийшла до журналіста Юрія Лукашина.

Як відомо, 8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Того ж дня у нього вдома провели обшук.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

Президент Петро Порошенко наказав главі СБУ взяти "справу Рубана" на особистий контроль та заявив, що затриманий керівник "Офіцерського корпусу" готував масові терористичні атаки з метою дестабілізації суспільства.

Голова СБУ Василь Грицак розповів, що спецслужба має "багато беззаперечних доказів" щодо планів використати зброю, вилучену в Рубана, для здійснення терактів у центрі Києва, а також про зв'язки затриманого з Віктором Медведчуком.