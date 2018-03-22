В Чернигове тоже нашли доказательства подготовки антиукраинских акций

В Чернигове во время обысков изъято взрывчатое оружие и доказательства подготовки к проведению антиукраинских акций.



Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.



20 марта она совместно с департаментом защиты национальной государственности СБУ провела в Чернигове 6 обысков по месту жительства "лиц, причастных к организации антигосударственных акций в Украине, направленных на нанесение вреда международному имиджу Украины и дестабилизации общественно-политической ситуации в нашем государстве".

"В ходе указанных обысков обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе, гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, "георгиевские" ленточки и российские флаги, свидетельствующие о подготовке к указанным противоправным антиукраинских акций", – говорится в сообщении.



Дело возбуждено по ч. 3 ст. 110, ч.1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.



12 марта в рамках этого же уголовного производства провели 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Херсонской областях и в Киеве.



Во время обысков обнаружили и изъяли "агитационные материалы по поддержке аннексии Крыма, денежные средства, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, запрещенную продукцию, в том числе 2 гранаты и более 600 патронов различного калибра, свидетельствующие о подготовке к указанным противоправным антиукраинским акциям", отмечает прокуратура.