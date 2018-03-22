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"Эхо Москвы" теж відкликає з Держдуми журналістів

Четвер, 22 березня 2018, 07:37

Радіостанція "Эхо Москвы" відкликає своїх журналістів із Державної Думи РФ у зв'язку зі справою про сексуальні домагання депутата від ЛДПР Леоніда Слуцького.

Про це написав у своєму телеграм-каналі головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктів, повідомила Meduza.

Радіостанція висловила солідарність журналісткам, що стали жертвами домагань в Держдумі, а також редакціям усіх ЗМІ, які також оголосили про припинення роботи в російському парламенті.



Раніше "Дождь", "РБК" і "Коммерсантъ" відкликали журналістів із Держдуми через те, що комісія з етики не знайшла порушень у поведінці депутата Леоніда Слуцького, якого журналістки звинуватили в домаганнях.

21 березня в Держдумі РФ пройшло засідання комісії з етики, на якому розглядалися скарги продюсера радіостанції "Дождь" Дар'ї Жук і кореспондента ВВС Фаріди Рустамової про домагання з боку Слуцького.

Теми: РосіяЗМІскандал
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