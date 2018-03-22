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"Эхо Москвы" тоже отзывает из Госдумы журналистов

Четверг, 22 марта 2018, 07:37

Радиостанция "Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Государственной Думы РФ в связи с делом о сексуальных домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

Об этом написал в своем телеграм-канале главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, сообщила Meduza.

Радиостанция выразила солидарность журналисткам, ставшими жертвами приставаний в Госдуме, а также редакциям всех СМИ, которые также объявили о приостановке работы в российском парламенте.

Ранее "Дождь", "РБК" и "Коммерсантъ" отозвали журналистов из Госдумы из-за того, что комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах.

21 марта в Госдуме РФ прошло заседание комиссии по этике, на котором рассматривались жалобы продюсера "Дождя" Дарьи Жук и корреспондента ВВС Фариды Рустамовой о домогательствах со стороны Слуцкого.

Темы: РосcияСМИскандал
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