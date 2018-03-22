НАЗК направило до суду порушення депутата на понад 35 мільйонів

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про порушення правил декларування народним депутатом від групи "Воля народу" Максимом Микитасем.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Встановлено, що Максим Микитась не подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, які відбулись у нього у зв’язку з отриманням спадщини", – пояснюють в НАЗК.

Зазначається, що нардеп отримав у спадщину дві земельні ділянки у місті Києві, житловий будинок, автомобіль Mercedes-Benz та цінні папери. Загальна вартість успадкованого майна становить 35 770 440 грн.

В НАЗК нагадали, що відповідно до законодавства, подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, необхідно протягом 10 днів.

Відповідальність за ймовірне порушення передбачає накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів.

Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради Максим Микитась задекларував і купівлю Land Rover Range Rover (L405) 2017 року випуску за 5 151 911 гривень і ще компектуючі до цього авта на майже 100 тисяч гривень.

Згідно з декларацією нардепа Микитася за 2016 рік, він володіє двома ділянками землі на 1048 м2 та 151 м2, загальною вартістю майже в 33 мільйони гривень. У його власності є і будинок, площею в 203,8 м2.

В січні 2018 року НАЗК повідомляло, що проведе повну перевірку декларацій за 2015-2016 роки нардепів Віталія Хомутинніка, Віктора Чумака, Максима Микитася та ще 7 посадовців.