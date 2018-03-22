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НАПК направило в суд нарушения депутата на более 35 миллионов

Четверг, 22 марта 2018, 09:20

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол о нарушении правил декларирования народным депутатом от группы "Воля народа" Максимом Микитасем.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Установлено, что Максим Микитась не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые произошли у него в связи с получением наследства", – объясняют в НАПК.

Отмечается, что нардеп получил в наследство два земельных участка в Киеве, жилой дом, автомобиль Mercedes-Benz и ценные бумаги. Общая стоимость наследуемого имущества составляет 35 770 440 грн.

В НАПК напомнили, что в соответствии с законодательством, подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, необходимо в течение 10 дней.

Ответственность за возможное нарушение предусматривает наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Максим Микитась задекларировал и покупку Land Rover Range Rover (L405) 2017 выпуска за 5151911 гривен и еще компектуючи к этому авто почти 100 000 гривен.

Согласно декларации нардепа Микитася за 2016 год, он обладает двумя участками земли в 1048 м2 и 151 м2, общей стоимостью почти в 33 миллионов гривен. В его собственности есть и дом, площадью в 203,8 м2.

В январе 2018 года НАПУ сообщило, что проведет полную проверку деклараций за 2015-2016 годы нардепов Виталия Хомутынника, Виктора Чумака, Максима Микитася и еще 7 должностных лиц.

Темы: декларацииНАПК
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