Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК перевірить декларації за два роки 10 нардепів, суддів і посадовців

П'ятниця, 26 січня 2018, 16:48

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларацій за 2015-2016 роки нардепів Віталія Хомутинніка, Віктора Чумака, Максима Микитася та ще 7 посадовців.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Відповідне рішення Нацагентство ухвалило 27 січня на своєму засіданні, після ознайомлення з повідомленнями про можливі недостовірні дані в декларація зазначених осіб.

Так в найближчий час НАЗК перевірити декларацію за 2016 рік нардепа від групи "Воля народу" Максима Микитася, декларації за 2015 та 2016 роки позафракційного нардепа Віктора Чумака та 2 декларації нардепа від групи "Партія Відродження" Віталія Хомутинніка.

Також будуть перевірені дані депутата Харківської міськради Альберта Кононенка, декларації за два роки судді Київського апеляційного адмінсуду Ярослава Василенка, декларацію за 2016 рік директора департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олени Балбекової, секретаря Сєвєродонецької міськради Луганської області за 2016 рік Ігоря Буткова.

Крім того, Нацагентство перевірить декларацію за 2016 рік військового прокурора сил АТО Генпрокуратури Констянтина Кулика, першого заступника міністра аграрної політики та продовольства, за 2015 та 2016 роки, Максима Мартинюка та ректора держуніверситету телекомунікацій за 2016 рік Володимира Тулубка.

У прес-службі зазначають, що раніше надсилали запити до деяких вище зазначених осіб щодо можливих не точних даних в деклараціях, проте не отримали відповідних пояснень.

Повідомляється, що перевірка даних триватиме 60 календарних днів.

Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради Максим Микитась задекларував і  купівлю Land Rover Range Rover (L405) 2017 року випуску за 5 151 911 гривень і ще компектуючі до цього авта на майже 100 тисяч гривень.

Згідно з декларацією нардепа Микитася за 2016 рік, він володіє двома ділянками землі на 1048 м2 та 151 м2, загальною вартістю майже в 33 мільйони гривень. У його власності є і будинок, площею в 203,8 м2.

Також раніше повідомлялося, що голова парламентської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік продовжує стрімко багатіти і купувати елементи розкоші.

Проте перевірка Генпрокуратури не виявила порушень у його деклараціях.

Крім того, повідомлялося, що раніше уряд призначив членом Національної агенції із запобігання корупції депутата Віктора Чумака, але пізніше він відмовився від роботи у НАЗК.

Як відомо, у минулому році Національне агентство з питань запобігання корупції проводило повну перевірку 456 електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКХомутиннікдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
12:33
Збій в "Київстар" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
Усі новини...
Реклама: