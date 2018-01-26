НАЗК перевірить декларації за два роки 10 нардепів, суддів і посадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларацій за 2015-2016 роки нардепів Віталія Хомутинніка, Віктора Чумака, Максима Микитася та ще 7 посадовців.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Відповідне рішення Нацагентство ухвалило 27 січня на своєму засіданні, після ознайомлення з повідомленнями про можливі недостовірні дані в декларація зазначених осіб.

Так в найближчий час НАЗК перевірити декларацію за 2016 рік нардепа від групи "Воля народу" Максима Микитася, декларації за 2015 та 2016 роки позафракційного нардепа Віктора Чумака та 2 декларації нардепа від групи "Партія Відродження" Віталія Хомутинніка.

Також будуть перевірені дані депутата Харківської міськради Альберта Кононенка, декларації за два роки судді Київського апеляційного адмінсуду Ярослава Василенка, декларацію за 2016 рік директора департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олени Балбекової, секретаря Сєвєродонецької міськради Луганської області за 2016 рік Ігоря Буткова.

Крім того, Нацагентство перевірить декларацію за 2016 рік військового прокурора сил АТО Генпрокуратури Констянтина Кулика, першого заступника міністра аграрної політики та продовольства, за 2015 та 2016 роки, Максима Мартинюка та ректора держуніверситету телекомунікацій за 2016 рік Володимира Тулубка.

У прес-службі зазначають, що раніше надсилали запити до деяких вище зазначених осіб щодо можливих не точних даних в деклараціях, проте не отримали відповідних пояснень.

Повідомляється, що перевірка даних триватиме 60 календарних днів.

Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради Максим Микитась задекларував і купівлю Land Rover Range Rover (L405) 2017 року випуску за 5 151 911 гривень і ще компектуючі до цього авта на майже 100 тисяч гривень.

Згідно з декларацією нардепа Микитася за 2016 рік, він володіє двома ділянками землі на 1048 м2 та 151 м2, загальною вартістю майже в 33 мільйони гривень. У його власності є і будинок, площею в 203,8 м2.

Також раніше повідомлялося, що голова парламентської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік продовжує стрімко багатіти і купувати елементи розкоші.

Проте перевірка Генпрокуратури не виявила порушень у його деклараціях.

Крім того, повідомлялося, що раніше уряд призначив членом Національної агенції із запобігання корупції депутата Віктора Чумака, але пізніше він відмовився від роботи у НАЗК.

Як відомо, у минулому році Національне агентство з питань запобігання корупції проводило повну перевірку 456 електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки.