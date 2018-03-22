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Рада частково виправила новий КПК, суттєво спростивши роботу слідчих

Четвер, 22 березня 2018, 10:23

Верховна Рада ухвалила законопроект №8151, який скасовує норму нового Кримінального процесуального кодексу, що блокувала роботу слідчих.

За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.

Автор проекту Олена Сотник сказала, що її пропозиція виправить важливий недолік нового Кримінального процесуального кодексу, який діє з 16 березня, – це необхідність для слідчих і прокурорів отримувати дозволи на слідчі дії лише в судах за місцем реєстрації органу досудового розслідування.

За її словами, така норма в КПК заблокувала правоохоронну роботу.

Тепер правоохоронним органам дозволено подавати свої клопотання до судів за місцем проведення слідчих дій, що суттєво прискорить розслідування.

За словами депутата Мустафи Найєма, цей законопроект лише частково виправляє проблеми з новим кодексом.

Він зауважив, що відтепер слідчим не потрібно буде їхати 100-200 кілометрів, щоб отримати дозвіл на звичайну експертизу.

Також законопроект прокоментував у Facebook народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, цей закон виправляє маніпуляції, допущені Верховною Радою під час голосування за пакет нових процесуальних кодексів 3 жовтня 2017 року.

"Через ці помилки з 16 березня слідчі і прокурори, які працюють, наприклад, в місті Ізмаїлі Одеської області, з будь-якого питання, що вимагає рішення суду, повинні їхати до Одеси за 250 кілометрів", - пише нардеп.

Він зазначив, що ця норма нового КПК також "просто завалює" роботою суди.

"Закон 8151 вирішує цю проблему, створену Верховною Радою, і повертає старий порядок ухвалення процесуальних рішень у кримінальних справах на місця", - додав Геращенко.

Як раніше заявляв генеральний прокурор Юрій Луценко, виправлений Кримінально-процесуальний кодекс, який набрав чинності 16 березня, створив кризову ситуацію в правоохоронній системі України.

За його словами, поправки до КПК, внесені Верховною Радою, створюють три істотні проблеми для правоохоронних органів:

- вводять можливість оскарження підозри;

- роблять необхідним отримувати судові дозволи на проведення всіх експертиз;

- різко обмежують терміни проваджень.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радазаконодавство
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