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Луценко попередив про колапс через "правки Лозового"

Середа, 14 березня 2018, 15:36

Виправлений Кримінально-процесуальний кодекс, який набирає чинності 15 березня, створює кризову ситуацію в правоохоронній системі України.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя.

За його словами, поправки до КПК, внесені Верховною Радою, створюють три істотні проблеми для правоохоронних органів:

- вводять можливість оскарження підозри;

- роблять необхідним отримувати судові дозволи на проведення всіх експертиз;

- різко обмежують терміни проваджень.

Луценко додав, що ситуацію погіршує так званий закон про маски-шоу стоп. Він вимагає від судді не просто ухвалювати рішення про слідчі дії, а й зачитувати на відео його текст. Через велику кількість таких рішень це може викликати величезні черги і затримки слідства.

На думку генпрокурора, ці проблеми пояснюються непрофесійністю авторів поправок та парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя, який їх погоджував.

Луценко каже, що ситуацію може виправити лише комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, а ситуація, коли інші комітети вносять такі зміни, неприйнятна, адже вони не уповноважені міняти КПК.

Голова ГПУ попросив голову комітету Андрія Кожем'якіна поставити на голосування його пропозицію – пакет змін до кодексу, напрацьованих "цілою робочою групою", які здатні виправити Кримінально-процесуальний кодекс.

Як відомо, 13 березня Верховна Рада відклала на невизначений термін розгляд законопроекту 7547, що може відмінити скандальні поправки нардепа Андрія Лозового в Кримінальному процесуальному кодексі.

Поправки Лозового зменшують строки слідства з років до місяців, що, на думку їх противників, дозволить уникнути покарання корупціонерам і колишнім членам Партії регіонів. Адже значно збільшиться кількість відмов у початку розслідування, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати злочини так швидко.

Крім того, в новому КПК є інші зміни, які по всій країні завалять суди клопотаннями з боку слідчих органів, змушених звертатися за додатковими дозволами для проведення експертиз. А це в свою чергу значно ускладнить роботу слідчих, принесе колосальний матеріальний збиток і позбавить маневреності оперативників і слідчих.

3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

Читайте також: Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоці", Аваков атакує Порошенка

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкокриміналзаконодавствоВерховна РадаГенпрокуратура
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