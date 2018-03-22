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Холодницький думає, що "прослуховуванням" будуть спекулювати

Четвер, 22 березня 2018, 13:49

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький застерігає, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього.

Про це він заявив у четвер журналістам у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

"Записи я ще не чув, але якщо це мій кабінет, я знаю, що там відбувається. Єдине, я не виключаю, що можуть бути спекуляції з тими чи іншими словами. Адже треба слухати все у комплексі. А коли видерти слово із контексту і сказати – ось! Або, враховуючи, що є багато інтерв'ю, то можна багато слів домалювати, а потім розказувати те, чого не було", – заявив керівник САП.

Холодницький висловив упевненість, що рано чи пізно буде встановлено, кому належить "жучок", виявлений у його кабінеті.

Він зазначає, що між детективами НАБУ і прокурорами САП можуть виникати дискусії під час підготовки матеріалів слідства до передачі до суду, але це не є свідченням якихось непорозумінь.

"Мої особисті підписи стоять під багатьма підозрами щодо дуже відомих впливових людей. Багато хто з них дуже зрадів би, якби Холодницького не стало на цій посаді", – зауважив керівник САП.

Холодницький вкотре наголосив, що про його відставку не йдеться.

У свою чергу, директор НАБУ Артем Ситник зауважив, що не має інших коментарів щодо ситуації із негласним прослуховуванням кабінету Холодницького, ніж були озвучені напередодні.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького  

Як вдалося з'ясувати УП, більше місяця тому детективи НАБУ звернулись до ГПУ з проханням відкрити провадження на антикорупційного прокурора Назара Холодницького, а генпрокурор дав на це згоду.

З неофіційних джерел в силових органах УП стало відомо, що "жучки" у кабінеті керівника САП провисіли щонайменше кілька тижнів.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав викривленою інформацію про негласне прослуховування у кабінеті Холодницького.

"Українська правда" у Threads

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