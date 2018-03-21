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Ситник прокоментував "жучки" у Холодницького

Середа, 21 березня 2018, 17:21
Ситник прокоментував жучки у Холодницького

Директор НАБУ Артем Ситник назвав викривленою інформацію про негласне прослуховування у кабінеті керівника САП Назара Холодницького.

Про це він заявив на круглому столі "Боротьба з корупцією в Україні: стан справ" у середу в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"На жаль, специфіка медійного простору в Україні є такою, що, не маючи жодного коментаря від уповноважених органів, журналісти пишуть таке, що, чесно кажучи, фантастичний роман просто відпочиває", - заявив Ситник, зазначивши, що тут "немає чого коментувати".

Директор НАБУ зауважив, що журналісти мають можливість запитати у керівника САП Холодницького, про те, що ж "він там знайшов у своєму кабінеті".

Ситник наголосив, що не допустить, щоб "хтось із влади взяв під контроль те, що відбувається в НАБУ і САП".

20 березня "Українська правда" зверталася за коментарями як до НАБУ так і до САП. 

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького  

Зокрема, НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

Як вдалося з'ясувати УП, більше місяця тому детективи НАБУ звернулись до ГПУ з проханням відкрити провадження на антикорупційного прокурора Назара Холодницького, а генпрокурор дав на це згоду.

Проте від співрозмовників в ГПУ "Українській правді" стало відомо, що процесуальне керівництво у ньому здійснює Володимир Гуцуляк.

Гуцуляка називають керівником так званого "департаменту Кононенка-Грановського", який у ГПУ нібито займається всіма чутливими для влади питаннями.

Саме в цьому департаменті під керівництвом Гуцуляка працював одіозний екс-прокурор Дмитро Сус, який влітку 2016-го засвітився в гучному скандалі між ГПУ та НАБУ.

В розпал конфлікту слідчо-оперативна група на чолі з ним приходила з обшуками до НАБУ, а стеження за самим слідчим призвело до фізичного зіткнення між працівниками двох силових структур.

Саме за погодження керівника цього ж "департаменту" у кабінеті Холодницького НАБУ встановило "жучки".

"Справа справді наша. Веде її Гуцуляк. Але прослушка НАБУшна", – розповів співрозмовник у ГПУ.

З неофіційних джерел в силових органах УП стало відомо, що "жучки" у кабінеті керівника САП провисіли щонайменше кілька тижнів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СитникХолодницький
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