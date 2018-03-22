Холодницкий полагает, что "прослушкой" будут спекулировать

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий предостерегает, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него.

Об этом он заявил в четверг журналистам в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

"Записи я еще не слышал, но если это мой кабинет, я знаю, что там происходит. Единственное, я не исключаю, что могут быть спекуляции с теми или иными словами. Ведь надо слушать все в комплексе. А когда выдрать слово из контекста и сказать - вот! Или, учитывая, что есть много интервью, то можно много слов дорисовать, а затем рассказывать то, чего не было", – заявил руководитель САП.

Холодницкий выразил уверенность, что рано или поздно будет установлено, кому принадлежит "жучок", обнаруженный в его кабинете.

Он отмечает, что между детективами НАБУ и прокурорами САП могут возникать дискуссии при подготовке материалов следствия до передачи в суд, но это не является свидетельством каких-то недоразумений.

"Мои личные подписи стоят под многими подозрениями относительно очень известных влиятельных людей. Многие из них очень обрадовались бы, если бы Холодницкого не стало бы на этой должности", – отметил руководитель САП.

Холодницкий еще раз отметил, что о его отставке речь не идет.

В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник отметил, что не имеет других комментариев по ситуации с негласным прослушиванием кабинета Холодницкого, чем те, что были озвучены накануне.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

Как удалось выяснить УП, больше месяца назад детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, а генпрокурор дал на это согласие.



Из неофициальных источников в силовых органах УП стало известно, что "жучки" в кабинете руководителя САП провисели минимум несколько недель.



В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласной прослушке в кабинете Холодницкого.