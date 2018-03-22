Київрада перейменувала сім вулиць
Депутати Київської міської ради на пленарному засіданні в четвер підтримали ряд перейменувань столичних топонімів.
Про це повідомляє у четвер "Інтерфакс-Україна".
Згідно з ухваленим рішенням, провулку Ладо Кецховели в Подільському районі повернуто історичну назву - провулок Воздвиженський.
Крім того, перейменовані п'ять вулиць і провулок:
вул. Гайдара в Голосіївському районі перейменували в вул. Сім'ї Прахових,
вул. Петровського в Деснянському районі - в вул. Василя Щавинського,
вул. Новоросійську в Дніпровському районі - в вул. Опрішківську,
вул. Олександра Горовиця в Солом'янському районі - у вул. Василя Барки,
пров. Міхаіла Реута в Печерському районі - в пров. Памви Беринди,
вул. Пугачьова в Шевченківському районі - в вул. Академіка Ромоданова.
Як відомо, у четвер Київська міська рада присвоїла аеропорту "Київ" ім’я авіаконструктора Ігоря Сікорського.