Київрада перейменувала сім вулиць

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Четвер, 22 березня 2018, 18:18

Депутати Київської міської ради на пленарному засіданні в четвер підтримали ряд перейменувань столичних топонімів.

Про це повідомляє у четвер "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ухваленим рішенням, провулку Ладо Кецховели в Подільському районі повернуто історичну назву - провулок Воздвиженський.

Крім того, перейменовані п'ять вулиць і провулок:

вул. Гайдара в Голосіївському районі перейменували в вул. Сім'ї Прахових,

вул. Петровського в Деснянському районі - в вул. Василя Щавинського,

вул. Новоросійську в Дніпровському районі - в вул. Опрішківську,

вул. Олександра Горовиця в Солом'янському районі - у вул. Василя Барки,

пров. Міхаіла Реута в Печерському районі - в пров. Памви Беринди,

вул. Пугачьова в Шевченківському районі - в вул. Академіка Ромоданова.

Як відомо, у четвер Київська міська рада присвоїла аеропорту "Київ" ім’я авіаконструктора Ігоря Сікорського.

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