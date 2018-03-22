Киевсовет переименовал семь улиц

Депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании в четверг поддержали ряд переименований столичных топонимов.

Об этом сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".



Согласно принятому решению, переулку Ладо Кецховели в Подольском районе возвращено историческое название - переулок Воздвиженский.



Кроме того, переименованы пять улиц и переулок:

ул. Гайдара в Голосеевском районе переименовала в ул.Семьи Праховых,

ул. Петровского в Деснянском районе - в ул.Василия Щавинского,

ул. Новороссийская в Днепровском районе - в ул.Опришковскую,

ул. Александра Горовица в Соломенском районе - в ул. Василия Барки,

пер. Михаила Реута в Печерском районе - в пер. Памвы Беринды,

ул. Пугачева в Шевченковском районе - в ул. Академика Ромоданова.



Как известно, в четверг Киевский городской совет присвоил аэропорту "Киев" имя авиаконструктора Игоря Сикорского.